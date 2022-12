Resísteselle a vitoria ao Marín Futsal, que cae contra o Alcantarilla (4-1)

O Marín Futsal segue sen levantar cabeza na liga. as galegas afrontaban coa moral polo teito a visita ás murcianas do Alcantarilla tras a vitoria na primeira volta da Copa da Raíña. Con todo, o conxunto de Ramiro Díaz sufriu unha clara derrota por catro goles a un.

A pesar da boa actuación dos visitantes na primeira metade, na que dispuxeron de varias ocasións de gol, acudiron aos vestiarios coa conta anotadora a cero.

Na segunda metade, as marinenses acusaron o cansazo do longo percorrido e, xa co marcador en contra, arriscaron para recortar a diferenza que aproveitou o rival para conseguir un triunfo.

As marinenses xa pensan no próximo duelo na Raña, no que buscarán pechar o ano cunha vitoria necesaria para manterse na zona tranquila da táboa.