Un domingo solidario en Pasarón co partido entre Pontevedra e Rayo Majadahonda

O último partido na casa do ano para o Pontevedra Club de Fútbol, ademais de ser unha cita vital no deportivo para o equipo granate, terá un compoñente solidario, coincidindo coa visita ao Estadio Municipal de Pasarón do Rayo Majadahonda (domingo 11, 17.00 horas).

En primeiro lugar pola iniciativa impulsada desde o propio club, que organizará unha recollida solidaria de alimentos que incentiva cunha recompensa para os abonados que participen, e é que cada socio poderá acceder ao campo cun acompañante se entre ambos os dous doan un mínimo de 3 quilos de comida.

PONTEVEDRA SOLIDARIA | O vindeiro domingo viviremos en Pasarón unha xornada solidaria cos máis necesitados nestaas datas tan especiais



Domingo 11

17:00

@RMajadahonda

Cada socio poderá acceder con un acompañante se entre os dous doan como mínimo 3 kilos de comida pic.twitter.com/DNLTnyqN2e — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) December 5, 2022

Doutra banda o colectivo Siareirxs Granates puxo en marcha a súa propia iniciativa, no seu caso orientada á recollida de xoguetes novos ou en bo estado que serán doados á Asociación Boa Vida.

Os interesados en participar poderán depositar os xoguetes na Pallota desde as 12.00 horas do mediodía e ata as 16.00 horas da tarde.