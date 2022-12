Sen renunciar á sorpresa en Córdoba: "É unha das saídas máis complicadas do campionato pero isto é fútbol"

A derrota do Pontevedra Club de Fútbol o domingo no derbi contra o Racing de Ferrol supuxo "un pau grodo porque queriamos conseguir os tres puntos para saír da zona onde estamos", recoñece o adestrador granate, Antonio Fernández.

Con todo non hai tempo para lamentarse, e o técnico ve ao seu equipo "capacitado e con ganas de poder resarcirse da derrota do domingo" na complicada saída que afrontan este mércores (21.00 horas) ao campo do líder, o Córdoba.

"Imos coa intención de conseguir os tres puntos, sabemos que é unha das saídas máis complicadas do campionato pero isto é fútbol, o equipo está moi enteiro e imos competirlle ao Córdoba ao 100%", asegurou o preparador antes de poñer rumbo este martes a Andalucía.

"Se estamos ao noso mellor nivel seguramente teñamos moitas posibilidades de sumar", defende Fernández, pero iso pasa por "plantexar un partido o suficientemente solvente para competirlles e traernos algo positivo de alí, que sería sumar".

O técnico avanza ademais algún cambio no once con respecto ao derbi, e é que "xogar tres partidos esta semana vai ser moi esixente a nivel grupal, a nivel de plantel, e tentaremos sacar o mellor once posible, que nos de frescura, porque é un campo que nos vai a esixir moito e no que temos que estar ao 100% das nosas capacidades".