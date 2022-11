Presentación de Pontevedra no World Triathlon Congress 2022 de Abu Dhabi

Presentación de Pontevedra no World Triathlon Congress de Abu Dhabi © Concello de Pontevedra

A comitiva pontevedresa formada polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, participou na matinal deste domingo no último acto programado dentro da axenda institucional de promoción e organización da Gran Final das Series Mundiais Pontevedra 2023, falando dentro do World Triathlon Congress 2022.

O rexedor, introducido pola presidenta da World Triathlon e membro do Comité Olímpico Internacional, Marisol Casado, e o presidente da FETRI, José Hidalgo, indicou que "Pontevedra conta cunha experiencia obtida ao longo de todos estes anos e encheu de halagos o modelo urbano, a xenerosidade da veciñanza, a contorna verde que é toda a comarca, a súa gastronomía, a mestura do ocio coa cultura..."

Esta serie de virtudes, para Lores, fan da Boa Vila "un lugar idílico para a celebración da Gran Final das Series Mundiais", a proba de triatlón que lle faltaba por acoller.

O salón do Rotana Hotel de Abu Dhabi aplaudiu a intervención do alcalde e valorou moi positivamente a presentación realizada, na que tamén foi proxectado un vídeo promocional con imaxes da contorna pontevedresa, da súa xente e do ITU Multisport de 2019.

Preto de 140 países de todo o mundo estaban representados neste congreso que se repetirá o ano que vén en Pontevedra, onde preven o mesmo número de asistentes e incluso maior.