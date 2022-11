Xornada de boxeo na Cañota coa cuarta edición da Copa Galicia

Cuarta edición da Copa Galicia de boxeo na Cañota © Cristina Saiz Cuarta edición da Copa Galicia de boxeo na Cañota © Cristina Saiz Cuarta edición da Copa Galicia de boxeo na Cañota © Cristina Saiz

Marín, e máis concretamente o Pavillón da Cañota, vibrou este sábado cunha xornada de boxeo coa cuarta edición da Copa Galicia, unha cita imperdible para os afeccionados a este deporte.

"O maior evento boxeístico da historia de Marín", organizado polo Team Thunder, trouxo á vila aos mellores boxeadores de Biscaia, que tentaron terminar co dominio absoluto galego desde o inicio desta competición no ano 2017.

Este enfrontamento consiste no enfrontamento dun combinado galego contra outra selección autonómica de España en diferentes pesos. Cataluña foi o rival das dúas primeiras edicións e, tras un parón pola pandemia, a Comunidade Valenciana tomou a substitución, sendo elixido para esta ocasión o conxunto vasco.

A partir das 17:00 horas tomou parte o boxeo local coa disputa de doce combates previos á disputa dunha Copa Galicia na que participaron Jorge Alonso, Cristian Teira, Diego Benítez, Izan López, Martín García e Aarón González. Tamén competiron os boxeadores profesionais Alex 'Ciclón' Barros e Kike 'Rayito' García, que fixeron unha auténtica demostración de boxeo.

CLAUSURA DAS ACTIVIDADES DA FEDERACIÓN GALEGA DE BOXEO

O secretario xeral para o Deportes, José Ramón Lete Lasa, e a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participaron durante a matinal deste sábado en Marín na clausura das actividades levadas a cabo pola Federación Galega de Boxeo ao amparo do Plan Corresponsables para que as familias galegas tivesen á súa disposición actividades de animación socio deportiva para nenos e nenas ata os 16 anos.

En total participaron máis de 400 nenos e nenas nestas actividades, que foron totalmente gratuítas e posibilitaron unha mellora na concentración e nos hábitos dos menores, así como a conciliación de familias nunha situación económica complexa.

Ademais destas actividades, nas que se entregaron 200 pares de luvas e 300 camisetas, nos meses de xullo e agosto a Federación Galega de Boxeo puxo ao dispor das familias os clubs e as instalacións do Plan Corresponsables a custo cero. Segundo a Federación, como resultado de todas estas accións, "máis do 40% de participantes queren continuar practicando boxeo".