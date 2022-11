Que os seus xogadores e afeccionados "gocen", obxectivo do Cisne na visita dun Barcelona "de lenda"

Converter a segunda visita na historia do Fútbol Club Barcelona ao Club Cisne Balonmán na Liga Asobal nunha festa para o deporte pontevedrés é o obxectivo o vindeiro domingo (19.00 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes. "É un partido moi especial", recoñece Quiños como representante do corpo técnico.

Non en balde o Barcelona conta cun plantel "no que todos os xogadores son internacionais, que non perde un partido na cancha desde 2018, que gañou as dúas últimas Champions. É un equipo de lenda, o club máis laureado da historia do noso deporte e é un orgullo que visite a nosa pista e enfróntese a novos xogadores de Pontevedra, da casa. Calquera gol será unha pequena vitoria", asegura o preparador.

Será por todo iso "un partido para gozar, para ver a estes pedazos xogadores e tentar competir, que nos saia o partido máis bonito que poida e os xogadores gozar".

Tamén que o pase ben unha afección que en 2020 non puido gozar da cita en condicións debido ás restricións da pandemia. Por iso "este ano hai que aproveitar para que a xente da base, da nosa contorna e todo aquel que queira achegarse goce dos mellores xogadores do mundo", asegura Quiños.

Pouco importarán nesta vez a praga de baixas que segue arrastrando o Cisne, ou que no Barcelona "os puntos fortes so todos e os débiles moi poucos".

ANIMACIÓN CUNHA 'XUNTANZA A LA GALLEGA' DESDE As 13.30 HORAS

Para completar a celebración, e coa colaboración dun dos patrocinadores do Cisne como é Estrella Galicia, vai levar a cabo na previa do choque unha 'Xuntanza á galega' a partir das 13.30 horas na parte traseira do Municipal.

Alí instalarase unha carpa na que haberá comida, bebida a prezos populares e tamén actividades como a actuación do grupo 'MANIAC'.