O golf fai canteira no campo de Monte Castrove

Liga Infantil do Club de Golf Chan do Fento no campo de Monte Castrove © Club de Golf Chan do Fento

O campo de golf de Monte Castrove, en Meis, foi escenario a fin de semana da final da Liga Infantil do Club de Golf Chan do Fento.

Unha oportunidade para gozar dunha agradable xornada deportiva e presumir de canteira, proclamando aos campións das distintas categorías.

Foron máis de 30 nenos os que participaron na xornada.

Ao final da mesma, os gañadores foron Luis Carreño Paisa na categoría infantil, Fernando Parra Dobarro na alevín, Pedro Alexander Mouriño Abal na benxamín e Jorge Martín Suárez na categoría de Iniciación.

A Liga Infantil do Club de Golf Chan do Fento non regresará agora ata o mes de xaneiro. Mentres tanto os mozos deportistas aínda contan cunha cita no seu calendario antes de final de ano coa final da Galicia Junior Cup no RAC de Santiago de Compostela.