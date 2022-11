Nace o Pibe's Team, o primeiro club de boxeo de Sanxenxo

Adestramento do Pibe's Team Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

O boxeo foi crecendo aos poucos en Sanxenxo ata o punto no que xa ten o seu primeiro club local: o Pibe's Team Sanxenxo.

O equipo empezou hai unhas semanas a súa actividade nun espazo con tatami, ring, sacos, pera rápida, pera de auga e punching habilitado no Pavillón Municipal de Vilalonga, onde se imparten clases dirixidas a nenos e nenas desde os seis anos ata persoas adultas.

Sebastián Laterza é o monitor que dirixe as clases de boxeo, que teñen unha hora de duración e están adaptadas a cada rango de idade. No caso do boxeo infantil, non hai contacto físico e os adestramentos compóñense principalmente de xogos, estiramentos e técnica. Os nenos e nenas emparellaranse cos de idade e habilidade similar.

As clases serán os luns e mércores de 18:00 a 19:00 horas as dos máis pequenos, de 6 a 10 anos, e de 19:00 a 20:00 horas as de 10 a 15 anos. No caso dos adultos, serán os luns, mércores e venres de 10:00 a 11:15 horas, de 20:00 a 21:00 horas e de 21:00 a 22:15 horas. Os venres serán de 10:00 a 11:15 e de 20:00 a 21:30 horas.

A actividade de boxeo incluíuse por primeira vez o ano pasado nas escolas deportivas municipais de Sanxenxo e xa son máis de 40 nenos e nenas os que están rexistrados para practicalo.