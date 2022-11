A SCD Salcedo denuncia o roubo de portas, chaves de luz e enchufes no campo de fútbol do Casal

Os amigos do alleo fixeron acto de presenza no campo de fútbol do Casal, en Salcedo.

Así o denuncia a Sociedade Cultural Deportiva Salcedo, entidade que segue usando estas instalacións deportivas á espera de poder contar co proxectado novo campo de céspede artificial na parroquia, e que segue sen finalizrse dous anos despois da cesión de terreos da Mancomunidade de Montes ao Concello de Pontevedra.

Ocorreu a fin de semana, cando ao chegar ao Casal os responsables do Salcedo "levamos unha sorpresa", explican, xa que "nos roubaron dúas portas pequenas, chaves de luz, de enchufe, descolocaron todos os cables de corrente, roto focos e descolgáronos".

Ademais "o máis sorprendente é que tentaron levar o portal grande rompendo o piar", sinala o club.

Os feitos foron postos en coñecemento da Policía Nacional mediante a pertinente denuncia e coa esperanza de poder dar cos responsables.