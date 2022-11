O Marín Futsal sofre, pero supera o Joventut D'Elx pola mínima

O Marín Futsal regresou á senda da vitoria esta fin de semana tras superar, aínda que con sufrimento, o pechacancelas Joventut D'Elx a domicilio.

Adiantouse cun gol temperán o cadro de Ramiro Díaz, con Ceci realizando unha boa xogada persoal desde campo propio e bater a Ceci Moreno para facer o 0-1.

As visitantes estaban cómodas sobre a cancha, pero co paso dos minutos o Joventut e as boas actuacións baixo paus de Moreno víronse castigadas. Pero sobre todo cando Ceci marcou en propia porta no seu intento de despexar un centro chute de María, enviando o partido ao descanso nun 1-1 e deixando todo por decidir no segundo tempo.

Tras o paso polos vestiarios, o Marín saíu como un auténtico revulsivo en busca do tanto que lle devolvese a vantaxe no marcador, e tras unha xogada de estratexia en saque de banda, Pau batía por baixo á gardameta local e facía o 1-2.

Non se renderon en ningún momento as xogadoras de Elxe e gozaban dunha boa ocasión por parte de Aitana coa que puido devolver as táboas. Con todo, tanto Silvia Aguete como a defensa marinense non estaban dispostas a ceder e querían a vitoria custe o que custe, aínda que eran incapaces de sentenciar.

E sufriron, e moito, sobre todo cando o Joventut apostou polo xogo de cinco, pero aguantaron e aferráronse ao triunfo con uñas e dentes para sumar outros tres puntos que saben a ouro.

JOVENTUT D'ELX (1): Ceci Moreno; Aitana, Judit, Eli e María (quinteto inicial). Tamén xogaron, Peque, Maite, Sara Roelas, Sasha, Lydia.

MARÍN FUTSAL (2): Silvia Aguete; Ale de Paz, Ceci, Pau e Café (quinteto inicial). Tamén xogaron, María León, Lara Balseiro, Bea Mateos, Adri e Inés.

Incidencias: Carrús. Colexiados, Andreo Martínez e Miñano Martínez. Amoestaron a Judit no Joventut D’Elx.

Goles: 0-1, min. 3 Ceci. 1-1, min. 11 Ceci (propia porta). 1-2, min. 23 Pau.