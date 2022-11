Sancionan con 12 partidos o delegado do Ribadumia xuvenil por agredir un xogador rival

O fútbol provincial viviu a pasada fin de semana, concretamente o sábado 5 de novembro, un desagradable episodio no campo de Baltar de Arriba, en Portonovo, no duelo da Liga Galega Xuvenil que enfretaba ao propio Portonovo co Ribadumia.

O resultado do encontro foi de 2-0 para o equipo local, pero foi case o de menos ante os momentos vividos sobre todo ao final do encontro, con condutas violentas que foron castigadas duramente polo Comité de Competición da Real Federación Galega de Fútbol.

O caso máis grave afecta o delegado do Ribadumia, Miguel Martínez Acha, que foi sancionado con 12 encontros de suspensión "por agredir a un xogador rival de categoría xuvenil na súa condición de delegado, agresión realizada penetrando no terreo de xogo co xogo detido", explica a resolución de Competición.

Segundo reflicte a acta arbitral do encontro, o delegado visitante foi expulsado en tempo de desconto (minuto 93) por entrar no campo co xogo detido "propinando unha forte patada a un dos adversarios".

No mesmo partido resultaron expulsados outros dous xogadores do Ribadumia. O primeiro deles, castigado cun partido de sanción, por dirixirse con desconsideración a un dos asistentes coa expresión "es un tonto", mentres que outro futbolista viu a vermella directa no mesmo minuto que o seu delegado por "agarrar cunha forza excesiva a un adversario polo pescozo con ambas as mans". Foi suspendido por tres encontros.