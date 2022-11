Tere Abelleira, citada pola Selección Española para os amigables ante Arxentina e Xapón

Teresa Abelleira mantense nos plans do seleccionador nacional absoluto Jorge Vilda, que a incluíu na segunda convocatoria oficial da Selección Española tras o terremoto que supuxo a renuncia de 15 futbolistas a ser citadas.

No que respecta a a centrocampista pontevedresa do Real Madrid, xa participou na anterior lista sendo titular no encontro amigable fronte a Suecia.

Agora Abelleira é unha das 23 xogadoras citadas para o dobre compromiso de preparación que afrontará España contra Arxentina e Xapón con vistas ao Mundial do próximo ano en Nova Zelandia.

O primeiro deses choque disputarase o 11 de novembro ás 20:00 horas no Estadio Municipal Álvarez Claro de Melilla, mentres que o segundo terá como escenario o estadio da Cartuxa de Sevilla o día 15 co mesmo horario.