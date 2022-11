Primeiros pasos do Froiz na planificación da tempada 2023

A tempada de ciclismo en estrada finalizou, pero non hai tempo para o descanso no Grupo Deportivo Supermercados Froiz, que xa se puxo ao choio na planificación do curso 2023.

O conxunto pontevedrés, tras un ano na que quedou afastado dos seus obxectivos finalizando no noveno posto do ranking nacional, deberá reinventarse un inverno máis.

Nese obxectivo o primeiro paso que deu é a renovación de varios dos seus ciclistas.

En concreto son seis os homes que seguirán un ano máis defendendo as cores do Froiz.

Alejandro Gomiz seguirá como un dos xefe de filas da escuadra, secundado por Raúl Casalderrey, Miguel Rodríguez, José Autran, Gonzalo Inguanzo e Rubén Fandiño.