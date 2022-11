Un mes de novembro sen descanso para o Cisne

Un auténtico 'Tourmalet' é o que ten por diante o Club Cisne Balonmán durante o recentemente iniciado mes de novembro.

O club pontevedrés, que se viu penalizado nas últimas semanas polas lesións e problemas físicos de varios xogadores, ten por diante un auténtico maratón no penúltimo mes do ano con ata cinco partidos de Liga en Asobal e a súa presenza na Copa do Rei.

Esta esixente serie dará comezo este mesmo venres 4 de novembro (21.00 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes coa visita do Bidasoa, que vén de disputar competición europea, no que supón ademais o regreso ao Pavillón.

Despois chegará a estrea en Copa do Rei. Será o mércores 9 de novembro, na casa, nunha liminatoria a partido único contra o Ángel Ximénez de Puente Genil.

Volvendo á Liga Asobal, o terceiro encontro desa semana non podería ter unha carga de esixencia maior, e é que será o derbi provincial en Cangas o sábado día 12 (19.00 horas).

Sen apenas descanso, o martes 15 de novembro o que visitará o Municipal é o BM Torrelavega (21.30 horas), rival directo pola permanencia na máxima categoría.

O mes de novembro pecharase pola súa banda cun desprazamento á pista do Atlético Valladolid (día 19 ás 19.00 horas) e coa visita a Pontevedra do Fútbol Club Barcelona nun partido que finalmente se xogará o domingo 27 de novembro (19.00 horas).

O único alivio para o Cisne é que polo menos durante o maratoniano mes apenas completará quilómetros, xa que o único desprazamento previsto fóra da provincia será o de Valladolid, sendo o resto de partidos na casa ou moi preto ao coincidir o derbi provincial.

CAVALCANTI, OPERADO

Doutra banda este mércores pasou polo quirófano Gabriel Cavalcanti, para corrixir a fractura dos ósos do nariz que se produciu a finais de outubro no partido que enfrenteba o Cisne e ao Huesca.

O primeira liña portugués, home importante nos esquemas de Javier Márquez sobre todo a nivel defensivo, perderase por esta circunstancia as próximas semanas de competición.