Libasse Guèye, de volta en Pontevedra tras ser protagonista coa Selección Sub-23 de Senegal

Libasse Guèye, no adestramento do mércores 2 de novembro do Pontevedra na Xunqueira © PontevedraViva

O Pontevedra Club de Fútbol regresou este mércores aos adestramentos, tras o descanso da xornada de martes, cunha novidade sobre o céspede artificial da Xunqueira, a volta de Libasse Guèye.

O futbolista senegalés perdeu as dúas últimas xornadas de liga pola convocatoria coa selección nacional sub-23 do seu país.

Guèye foi de feito protagonista con Senegal Sub-23 no dobre enfrontamento contra Burkina Faso correspondente á fase de clasificación da Copa de África das Nacións (CAN) da categoría. A eliminatoria decidiuse na quenda de penaltis tras repetirse en ambos os dous partidos o resultado de empate a cero.

No que respecta ao xogador do Pontevedra, participou os dous encontros saíndo desde o banco, no primeiro no minuto 59 de xogo e no segundo no 56, situándose na banda dereita de ataque do seu equipo. Ademais Guèye asumiu a responsabilidade de lanzar, con éxito, un dos penaltis que clasificou a Senegal para a seguinte rolda nunha quenda que finalizou 5-3. O seu próximo rival cara á fase final da CAN Sub-23 será Mali.

Coa súa volta ao traballo cos granates, Antonio Fernández recupera un efectivo de fronte ao encontro do próximo domingo a domicilio fronte ao Real Madrid Castilla, un partido que perderán por sanción Churre e Brais Abelenda.

SEOANE E ÁLEX GONZÁLEZ, CARA E CRUZ

A sesión do mércores no Pontevedra Club de Fútbol deixou ademais a noticia da boa evolución de Diego Seoane, que traballou practicamente toda a sesión ao mesmo ritmo que os seus compañeiros tras parar a pasada semana por molestias musculares. Desta forma o único futbolista que se exercitou a menor intensidade foi Álex González por mor dun golpe que non debería impedirlle en todo caso estar dispoñible de cara á fin de semana.