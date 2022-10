Brais Abelenda, Churre, Sergio Moreira... o 'parte de guerra' tras o triunfo do Pontevedra contra o San Fernando

Era vital gañar para recuperar tranquilidade e optimismo no futuro a curto prazo, pero a vitoria do Pontevedra contra o San Fernando en Pasarón deixou tamén unha serie de consecuencias para o equipo para a próxima xornada de liga.

A acta arbitral do encontro, asinada polo colexiado asturiano Carlos Fernández Buergo, parécese a unha especia de 'parte de guerra' para os granates.

En primeiro lugar cabe destacar que o equipo perderá con total seguridade para visitar ao Castela a Brais Abelenda, expulsado con vermella directa no minuto 76 de xogo por "dar unha patada a un adversario na disputa do balón con uso de forza excesiva, poñendo en risco a integridade física do adversario", explica a acta.

Ata o propio futbolista recoñecía en rolda de prensa a aparatosidade da acción, aínda que afirmando que "tentei ir á pelota, non tentei facer dano ningún, pero cheguei tarde e o árbitro viuna moi clara así que acatamos a sanción", esperando que este sexa de só un encontro, aínda que será o Comité de Competición o que xulgue a acción.

Ademais Víctor Vázquez 'Churre' viu no minuto 55 do encontro a súa quinta tarxeta amarela da tempada, que carrexa sanción, por "racer unha entrada temeraria a un adversario na disputa do balón", segundo redactou o colexiado.

O que tamén se perderá o duelo contra o filial do Real Madrid será o segundo adestrador granate, Sergio Moreira, expulsado no minuto 88 "por non comportarse de maneira correcta realizando observacións de orde técnica de viva voz e dando unha puñada ao seu banco". Así se reflicte na acta nunha redacción que se teme provoque un castigo por varias xornadas.

Por último, nunha das últimas accións polémicas do choque, cunha pequena montonera na zona de bancos que puido supoñer a expulsión do visitante Lanchi, resultou finalimente amoestado o central pontevedrés David Soto, sen que aparentemente fose protagonista da acción. Aínda que a amarela non supón no seu caso sanción ao ser a terceira do curso, parece probable unha alegación respecto diso ao non apreciarse nada punible a el nas imaxes en vídeo da acción.

En todo caso haberá que esperar ata o vindeiro mércores 2 de novembro para coñecer o ditame final do Comité de Competición.

A parte positiva polo menos para Antonio Fernández foi o regreso tras a súa lesión de Luís Martínez, aínda que concluíu o choque con algunha molestia, e tamén a presenza na convocatoria de Samu Araújo. Ademais o técnico sumará esta semana a Guèye ao regresar da súa convocatoria internacional e a Yelko Pino cumprida a súa suspensión.