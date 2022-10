Técnicos de 17 países participan en Pontevedra no VIII Congreso Internacional de Adestradores de Piragüismo

Inauguración do VIII Congreso Internacional de Adestradores de Piragüismo en Augas Tranquilas © Universidade de Vigo

Pontevedra toma desde este venres a testemuña de Catoira como sede do Congreso Internacional de Adestradores de Piragüismo en Augas Tranquilas.

O Pazo da Cultura acolleu a xornada inaugural dun evento organizado polas federacións Galega e Española de Piragüismo coa colaboración do Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo e que reúne na súa oitava edición 250 adestradores e profesionais procedentes de 17 países.

Trátase de congreso de carácter bienal, que ten lugar por primeira vez en Pontevedra, e que conta no seu programa un total de 28 conferencias, mesas de debate e obradoiros, impartidos por "técnicos de recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional", destacou presidente do seu comité organizador, Manuel Isorna.

Conferenciantes de España, Portugal, Noruega, Hungría, Alemaña, Bélxica, Italia, Gran Bretaña e Eslovenia participan ata o domingo neste foro académico centrado na preparación de piragüistas para a modalidade de augas tranquilas, pero que á súa vez é tamén o II Congreso Internacional de Slalom, disciplina na que se centran oito relatorios, e o I Congreso Internacional de Kaiak Polo, que se incorpora por primeira vez con catro conferencias especificas.

Na inauguración do Congreso, ademais do máximo responsable organizativo, interviñeron o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; o secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete; o presidente da Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz; o decano de Ciencias da Educación e do Deporte, Óscar García; o deputado provincial Gorka Gómez, e o secretario da Federación Galega de Piragüismo, Félix Lamas.

Todos eles e o resto dos presentes tiveron un recordo para o tráxico suceso acontecido no río Lérez este mesmo venres coa desaparición dun piragüista, lamentando Lores que fose "una mal día" para dar inicio ao foro internacional.