Antonio Fernández: "Teño que dar un reforzo positivo ao equipo, que demostrou caste, creu ata o final e non baixou os brazos"

Antonio Fernandez, no partido do Pontevedra ante o Celta B en Pasarón © Cristina Saiz

O derbi vivido en Pasarón entre Pontevedra CF e Celta B deixou mal sabor de boca ao adestrador granate en canto ao xogo do equipo pero con bo polo empate conseguido nun partido que vía perdido: "Estou encabuxado pola mala primeira parte pero orgulloso dos meus xogadores porque quixeron empatar e conseguírono".

Recoñece Antonio Fernández que ten que dar "un reforzo positivo ao equipo, que demostrou caste, creu ata o final e non baixou os brazos" ata facer o 1-1, rompendo a seca goleadora que duraba tres xornadas, e cre que, de durar o encontro uns minutos máis, "estamos a falar de poder darlle a volta ao marcador. Se a semana pasada en Linares penalizounos, esta semana conseguimos empatar un partido que tiñamos perdido".

E é que o filial celeste este sábado foi moi superior ao Pontevedra tanto en tarefas físicas como técnicas. "Fixéronnos unha formulación, atascámonos na saída de balón e o plan que queriamos non saíu", admite o técnico. Ademais, insiste en que está "encabuxado" aínda que "orgulloso" dos seus xogadores, sobre todo polos últimos minutos que se viron en Pasarón, que lles permite seguir invictos en parte grazas tamén á afección que "nos botou un cable nos últimos minutos do partido e leváronnos polo aire", confesa.

Explica, ademais, que "queriamos outro tipo de resultado, pero todo o que é puntuar é positivo, e máis vendo como se puxeron as cousas. É un bo punto, agora hai que ver moitas cousas e analizalas".

En canto á análise e a toma de decisións, Antonio Fernández tamén está contento. Deu minutos a Martín Diz e el devolveuno co gol; meteu a Alberto Rubio no descanso, pensando "que nos vai a achegar algo, pero cando vexo que non ten o día, ou o deixas ou che pode seguir lastrando". Decidiu entón "dar un golpe sobre a mesa e desdobrar o cambio e meter a Oier", o que provocou que o rival se estirase e Calvillo tivese espazos polo medio para xerar perigo.

Finalmente, o técnico adiantou que Borja Domínguez empezará o luns para adestrar co grupo, mentres que Diego Seoane entrou este sábado na convocatoria "para que senta futbolista outra vez. Esta semana fixo tres sesións moi boas e hai que seguir incentivándoo para que, cando se recupera, póidanos a achegar moitas cousas".