Doble cita co ciclocrós internacional en Ribadumia e Sanxenxo

Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclocrós © Cristina Saiz

A tempada do ciclocrós continúa con importantes citas internacionais en Galicia. Tras a disputa a pasada fin de semana das competicións de Pontevedra e Marín, agora chega a quenda das de Ribadumia e Sanxenxo, ambas as de categoría C2.

A primeira en disputarse será a de Ribadumia, que reunirá na contorna da Casa da Cultura e do campo de fútbol da Senra a máis de medio milleiro de corredores de categoría júnior, sub 23 elite e máster. Entre eles, estará o vixente campión de España Felipe Orts.

Ao día seguinte, a contorna do Con da Romaíña, na parroquia sanxenxina de Nantes, pasará a ser o epicentro do ciclocrós. Un total de 259 rexistrados, con Felipe Orts como cabeza de cartel, participarán neste evento deportivo co que o club local Team Corbelo dá o salto ao panorama deportivo internacional.

A proba servirá para poñer o broche de ouro á Copa Galicia de Ciclocrós tras pasar polos municipios de Pontevedra, Marín, As Pontes e Ribadumia. A actividade dará comezo ás 9.00 horas cos adestramentos dos equipos procedentes de Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña, Italia, Bélxica, Holanda e Francia. Sanxenxo contará con cinco participantes locais procedentes do Team Corbelo. Pola tarde, as probas darán comezo ás 16.00 e estenderanse ata as 18.45 horas.

O circuíto que se sitúa na parte alta da zona verde do parque empresarial de Nantes contará cunha distancia de 2.500 metros e un máximo de 5 obstáculos.