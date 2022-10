O Medio Maratón celebra os seus 40 anos cun milleiro de corredores

Presentación do XL Gran Fondo - XXVII Medio Maratón que organiza cada ano a Sociedade Ximnástica © Mónica Patxot

O Medio Maratón de Pontevedra celébrase este domingo coa participación de máis dun milleiro de rexistrados nas diferentes probas que compoñen un dos eventos deportivos de maior tradición da cidade. Un total de 737 atletas, entre eles o laureado Reyes Estévez, correrán o medio maratón, mentres que 334 corredores completarán o percorrido alternativo de 10 quilómetros. Ademais, 140 menores están inscritos nas probas infantís, que son unha das novidades deste ano.

A competición foi presentada este martes no Concello de Pontevedra nun acto no que participaron os representantes do Concello, Tino Fernández; Deputación, Gorka Gómez; Xunta, Daniel Benavides; e Escola Naval Militar, Carlos Dopico. Asistiron tamén o delegado da Federación Galega de Atletismo David Ferrer; e a directora da área de Pontevedra de Caixabank, principal patrocinador do evento, Lorena Giadanes.

Os encargados de explicar os detalles do evento foron a presidenta da Sociedade Ximnástica, Charo Castro; e o director técnico da proba, o atleta Víctor Riobó. "Trátase dun evento lúdico, deportivo e festivo", declarou o corredor antes de explicar as novidades desta edición, que pasan pola inclusión de carreiras infantís, a modificación do circuíto para facelo máis chairo, atractivo e afectar menos o tráfico ou a contratación de charangas, dj's e bandas de música para animar aos corredores nas zonas nas que haxa menos concentración de público.

Outro dos aspectos novedosos desta edición é que a competición está catalogada este ano como campionato galego, modalidade na que participan 165 dos corredores anotados no medio maratón.

"Animamos ao público a que acudan a apoiar aos corredores porque ademais vai facer bo tempo", declarou a presidenta do club organizador despois de agradecer a implicación de todas as institucións e patrocinadores para seguir facendo realidade un evento que xurdiu nos anos 70 coa organización dunha das primeiras carreiras populares de 10 quilómetros e que no ano 1992 converteuse nun dos primeiros medios maratóns que se organizaron no país.

O padriño principal da proba volverá ser Reyes Estévez, finalista nos Xogos Olímpicos de Atenas 2004 e campión europeo en Budapest 1998. O atleta, ademais de participar na carreira do domingo, estará tamén na quedada previa prevista para o anoitecer do venres á que están convidados todos os participantes para dar unha volta de recoñecemento ao circuíto.

A saída do medio maratón está prevista para as 11 horas do domingo, mentres que a proba dos 10 quilómetros comezará vinte minutos antes. A carreira parte desde o Puente dos Tirantes en dirección ao campus a través do Puente de Santiago pasando polas rúas Enxeñeiro Rafael Areses e Alexandre Bóveda. Tras rodear as facultades, o pelotón regresará polo mesmo camiño cara á Avenida de Uruguai polo carril máis próximo ao río. Ao pasar o Gremio de Mareantes darán a volta para dirixirse cara á rúa Arcebispo Malvar, seguindo logo cara á Peregrina e baixar pola Rúa Real cara á Avenida de Uruguai con destino á praia fluvial, na que darán a volta para regresar ao momento de partida.

Os corredores terán que dar un total de dúas voltas ao circuíto antes de encamiñarse cara á meta situada na pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

"Pontevedra é un estadio aberto en si mesma", declarou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, para pechar a presentación dunha proba na que todos os asistentes coincidiron en cualificar como un orgullo para a capital das Rías Baixas.