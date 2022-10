Portas abertas na Lomba para o decisivo partido entre Galicia e Pest

A selección galega de fútbol non profesional está a noventa minutos de facer historia. O combinado autonómico disputa este mércores ás 17 horas no estadio da Lomba o derradeiro partido da fase intermedia da Copa das Rexións da UEFA no que se enfrontan aos representantes húngaros de Pest.

Aos galegos, líderes de grupo con dúas vitorias en dous partidos, bástalles cun punto para asegurar o pase á fase final. E para conseguilo, a Real Federación Galega de Fútbol abrirá as portas do Estadio Municipal da Lomba de forma gratuíta para que o público galego leve polo aire á selección. O acceso ao Eslovenia-Suíza que terá lugar en Baltar tamén será de balde.

O último rival será o combinado húngaro de Pest e o outro enfrontamento do grupo medirá a Eslovenia e a Suíza. Estes últimos xa están sen opcións de clasificación, mentres que Hungría e Eslovenia chegan a esta última xornada aínda con vida.

A terceira e última xornada deste mércores disputarase en horario unificado: o Hungría-Galicia (Estadio Municipal da Lomba) e o Eslovenia-Suíza (Campo de Baltar) comezarán a partir das 17 horas.