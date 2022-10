O Teucro, en caída libre (32-20)

A Sociedad Deportiva Teucro segue en caída libre. Non lle saen as cousas e suma a súa terceira derrota consecutiva, polo que aínda non sabe o que é gañar en Primeira Nacional. A última foi este sábado no Pavillón Pablo Herbello contra o Bueu, onde caeu por un claro 32-20 que deixa tocados moralmente aos pupilos de Irene Vilaboa.

Porque nada lle está saíndo ben este ano. Tanto en ataque como en defensa fan augas e seguen sen dar coa tecla que lles faga saír deste bucle negativo no que se meteron.

Desde o inicio do duelo deixaron entrever que non había ideas e o Bueu enchufaba un parcial de 7-0 que nin o tempo morto de Irene Vilaboa, nin Xurxo Rivas desde os sete metros conseguía reducir.

De feito, non foi ata o minuto 11 Vinicius abriu a lata para o Teucro, pero o cadro local endosaba outro 4-0 (11-1) que obrigaba, por segunda vez, á adestradora azul a parar o tempo. Anotou nese ataque Vinicius e deu paso a un intercambio de golpes por parte de ambas as escuadras, que se traduciu nun 17-8 co que se chegou ao intermedio.

Despois do descanso, os de Pontevedra mostraron unha pequena reacción con tres goles seguidos (18-11), pero o partido xa estaba controlado para o Bueu que non tardou en responder para asinar unha diferenza de 14 goles, a maior de toda a tarde, a falta de 10 minutos para a conclusión (28-14).

Co duelo visto para sentenza, o Teucro só puido reducir distancias para asinar un avultado 32-20 que o deixa tocado e afundido.