O Froiz presenta os seus integrantes do seu segundo ano no ciclocrós

Presentación do equipo de ciclocrós do Supermercados Froiz 2022/2023 © Mónica Patxot Presentación do equipo de ciclocrós do Supermercados Froiz 2022/2023 © Mónica Patxot

Un ano despois da formación do equipo de ciclocrós do Grupo Deportivo Supermercados Froiz, a escuadra pontevedresa volveu poñerse as mallas para presentar aos seus deportistas para esta tempada.

O lugar elixido foi, unha vez máis, a Illa das Esculturas, desde onde partirá este sábado o Gran Premio Cidade de Pontevedra, evento de categoría internacional C1 e segunda cita puntuable para a Copa de España da especialidade.

A cita será a primeira á que se enfrontará o equipo pontevedrés tras a presentación oficial dos seus integrantes, entre os que estarán as júnior féminas Aroa Otero, Marta Estévez e Uxía Soto; as Sub-23 féminas Laura Mira e Carla Fernández; e os Sub-23 masculinos Gonzalo Inguanzo e Miguel Rodríguez.

Aroa Otero chega líder da Copa de España na súa categoría seguida de Uxía Soto, mentres que Gonzalo Inguanzo lidera a xeral da Sub-23 masculina.