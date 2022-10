Galicia debuta o xoves contra o representante de Eslovenia na fase intermedia da Copa de Rexións da UEFA

Convocatoria da Selección Galega para a fase intermedia da Copa das Rexións da UEFA © Real Federación Galega de Fútbol

A selección galega xa coñece os horarios aos que se enfrentará a partir deste xoves aos seus rivais na Copa das Rexións da UEFA. O combinado autonómico, que participa entre o 6 e o 12 de outubro na fase intermedia deste campionato de fútbol non profesional, debutará o xoves ás 19 horas na Lomba contra a selección de Liubliana (Eslovenia).

Encadrada no Grupo 7, Galicia xogarase o único billete que hai en xogo para a fase final europea nos campos de Baltar e A Lomba. Despois de debutar contra o combinado esloveno, os galegos mediranse á selección de Xenebra (Suiza) o domingo 9 de outubro ás 12 horas en Baltar. Pechará a fase clasificatoria o mércores 12 contra a selección de Pest (Hungría) na Lomba ás 17 horas.

Nesta fase están inscritas 36 federacións, das cales Malta e San Marino presentarán seleccións nacionais amateurs e o resto estará representado polas seleccións rexionais. As seleccións das 31 federacións con maior coeficiente de competición, entre elas España, representada pola Selección Galega, comezarán na rolda intermedia, e as outras cinco participarán na rolda preliminar para pelexar polo posto restante da rolda intermedia.

Os oito gañadores dos grupos da rolda intermedia clasificaranse para a fase final que se celebrará, en principio, nas dúas últimas semanas de xuño de 2023.

As entradas xa están á venda nas oficinas da RFGF en Pontevedra e nas oficinas do POrtonovo e do Arosa. O prezo das localidades é de 10 euros por xornada e o posuidor de cada entrada poderá acceder aos dous encontros que se disputan en cada xornada.

A convocatoria da selección galega está formada polos porteiros Ramón Rodríguez (UD Ourense) e Javi Rumbo (Betanzos CF); os defensas Jesús Varela (Alondras CF), Martín Sánchez (Arosa SC), Antonio González (Atlético Arteixo), Aitor Díaz (Alondras CF), Sergio Cotilla (Arosa SC), Aarón (CSD Arzúa); os centrocampistas Kopa (CD Choco), Ube (CD Choco), Javicho (CD Estradense), Félix Rial (CD Choco), Juanín (CD Estradense); e os dianteiros Carlos Cora (CD Choco), Óscar Lorenzo (UD Somozas), Álex Rey (Rápido de Bouzas), Chiño (CSD Arzúa) e Adri Otero (Atlético Arteixo)