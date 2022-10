Tono Campos faise co bronce no Mundial de Maratón

A cidade portuguesa de Ponte de Lima viviu este sábado a penúltima xornada do Campionato do Mundo do Piragüismo de Maratón, onde o pontevedrés Tono Campos sumou o seu 22 metal mundialista ao seu medalleiro particular cun bronce no C-1.

O padeeiro do Breogán do Grove, que se proclamou campión de Europa este ano, empezou a carreira moi ben colocado, pero un choque prexudicouno e quedou atrapado, véndose obrigado a remontar.

Xa no tramo final foi cando se meteu na loita polos metais e acabou gañando o bronce nun man a man co polaco Borgiel cun tempo de 2 horas 10 minutos e 3 segundos, só dous segundos mellor que o polaco.

Unha vez finalizada a carreira, Tono Campos admitiu estar "moi satisfeito coa medalla", sobre todo despois do "dura" que foi a regata.

Esa non foi a única medalla para o piragüismo galego este sábado, xa que o tudense Manuel Garrido conseguiu o ouro no C-1 de maratón longo despois dunha loita agónica co húngaro Kover.

Garrido e Kover chegaron á recta final cunha vantaxe de case un quilómetro sobre os seus opoñentes, pero foi o galego o que se proclamou campión do mundo cun tempo de 2 horas 4 minutos e 52 segundos, 11 de menos que o húngaro.

Con estas dúas xa son sete as medallas que acumula o piragüismo galego no Campionato do Mundo de Ponte de Lima.