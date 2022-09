O Mundial de Ponte de Lima, reto para a armada pontevedresa de piragüismo maratón

Tono Campos e Diego Romero © FEGAPI

Todo preparado na localidade portuguesa de Ponte de Lima para o Campionato do Mundo de Piragüismo Maratón, que comeza este xoves 29 de setembro e se prolangará ata o domingo 2 de outubro cunha importante presenza de deportistas pontevedreses.

No primeiro día de competición disputaranse as probas júnior e tamén a modalidade de maratón curto (16.15 horas) na que participarán Diego Romero (Breogán do Grove) e Jaime Duro (EP Ciudad de Pontevedra) no C-1, sendo o primeiro un dos aspirantes ao triunfo.

No que respecta ao venres será a quenda para as categorías xuvenil e sub23. Ás 9.05 horas Jaime Duro e Diego Piñeiro (EP Ciudad de Pontevedra) tomarán a saída na proba de C-1 sub23. Pola súa banda Joaquín Iglesias (Piragüismo Verducido) competirá no K-1 Sub23.

A xornada grande será a do sábado 1 de outubro coas regatas individuais da categoría sénior, con Tono Campos (Breogán do Grove) tomando a saída no C-1 como un dos nomes para seguir como actual campión continental (9.30 horas).

Tamén competirán o sábado dous deportistas do Piragüismo Verducido, David Pazos e Anxo García. no seu caso no K-1 de idade xuvenil.

Por último, o domingo competirán as embarcacións dobres, con Tono Campos e Diego Romero (Breogán) no C-2 para defender o ouro mundial logrado a pasada tempada. Tamén competirá a grovense Tania Álvarez no K-2 facendo parella coa lucense Tania Fernández.