Pablo Bocelo e Solange Pereira triunfan na volta da milla urbana de San Miguel

A Milla Urbana San Miguel regresou este sábado ao calendario coa súa edición número 23 despois de dous anos sen celebrarse.

Pablo Bocelo, da Sociedad Gimnástica, e Solange Andreia Pereira, do Valencia Atletismo, impuxéronse nunha xornada na que participaron medio milleiro de deportistas de todas as categorías desde os dez anos.

O atleta da Gimnástica dominou a proba masculina na que fixo un tempo de 4:27, impoñéndose no sprint final a Jorge Puig, do Club Atletismo Santiago, que foi segundo, e Gustavo Santiago, que completou o podio coa súa terceira praza.

Solange Andreia Pereira, do Valencia, foi a vencedora da categoría feminina tras parar o crono en 5:17. Seguiuna en segunda posición Eva Piñel, do Atletismo Celta, e Ángela González, do AD Marathón de Madrid, foi a terceira en cruzar a liña de meta.

Como en anos anteriores a proba, organizada polo Club Atletismo San Miguel, transcorreu nun circuíto habilitado na Avenida de Ourense, desde onde empezaron a competir os deportistas de categorías basee.

Tras eles disputouse a carreira de 5.000 metros e a milla popular federada, antesala das carreiras elite masculina e feminina.

Os resultados da XXIII Milla Urbana de San Miguel pódense consultar nesta ligazón.