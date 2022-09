Presentada a "festa do voleibol galego" que acollerá o Multiusos da Xunqueira

O Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra acolleu a presentación da Copa Galicia de Voleibol, que se celebrará o vindeiro sábado 17 de setembro.

Será a "festa do voleibol galego", sinalaron nun acto ao que acudiron o deputado de Deportes, Gorka Gómez; o concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández; o presidente da Federación Galega de Voleibol, José Ángel Luna; e a presidenta do Club Voleibol Pontevedra.

En canto á competición, prevista tanto para categoría feminina como masculina, desenvolverase no pavillón Multiusos da Xunqueira.

Participarán catro equipos en cada categoría, con semifinais ás 10.00 horas no cadro feminino e ás 12.00 horas no masculino e as finais, xa de tarde, ás 17.00 e 19.00 horas respectivamente.

Nas semifinais femininas enfrontaranse o Arenal Emevé (Lugo) contra o CDPF Calasancias (A Coruña), así como o Autos Cancela Zalaeta (A Coruña) contra Aceites Abril Voleyourense (Ourense). No cadro masculino os enfrontamentos son Rotogal Boiro Voleibol (Boiro) contra Club Voleibol Vigo e Aldebarán San Sadurniño contra Dumbría Volei (Dumbría).