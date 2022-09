O piragüismo galego demostra a súa boa saúde co segundo Trofeo Xacobeo

Máis de 1.500 deportistas de 6 a 16 anos participaron o domingo nunha festiva xornada de piragüismo celebrada no río Lérez e no encoro de Pontillón do Castro.

O motivo era a celebración do II Trofeo Xacobeo, proba que serviu para demostrar a boa saúda do piragüismo autonómico con pesencia de clubs de toda a rexión.

A maioría das probas disputáronse no río Lérez, desde a praia fluvial ata a pasarela peonil, con regatas de categoría prebenxamín, benxamín, alevín e infantil.

Pola súa banda os representantes en idade cadete competiron na pista David Cal de Verducido.