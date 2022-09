O asturiano Francisco García Riesgo dirixirá o duelo entre Pontevedra e Talavera

Primeiro partido de liga de 2ª RFEF entre Pontevedra e Compostela en Pasarón © Mónica Patxot

A RFEF deu a coñecer este xoves as desingaciones arbitrais para os encontros correspondentes á xornada 3 dos dous grupos de Primeira Federación. O encontro que se disputará o domingo a partir das 19 horas en Pasarón entre Pontevedra e Talavera será dirixido polo colexiado asturiano Francisco García Riesgo. Estará auxiliado nas bandas por Pelayo Buergo e Anxo Ramos, mentres que o cuarto árbitro será Pedro Oreiro.

O árbitro xa visitou en dúas ocasións o coliseo do Lérez. A primeira vez o Pontevedra venceu por dous goles a un ao Celta B na xornada 3 da tempada 2020/2021 en Segunda B, mentres que a segunda ocasión tivo lugar na primeira xornada do pasado curso en Segunda Federación, que se saldou con empate a un tanto entre os granates e o Compostela.

Tamén dirixiu o pasado ano o encontro disputado no Carballiño entre o Arenteiro e o Pontevedra, no que os xogadores dirixidos por Ángel Rodríguez golearon por 1 a 5 ao cadro ourensán.

García Riesgo, de 26 anos, ascendeu este ano a Primeira Federación, aínda que xa sabe o que é arbitrar na categoría de bronce, fíxoo na cmpaña 2020/2021. Co reaxuste da Segunda B foi encadrado en Segunda Federación e este ano recuperou o seu lugar. Nos seus 34 partidos dirixidos ao longo do últimas tres campañas, destacan as 11 vitorias visitantes por 9 locais, mentres que os 14 restantes concluíron en empate.

Deberán medir as súas accións tamén os futbolistas porque promedia unhas 6,75 tarxetas amarelas por partido, mentres que a media de expulsións está preto dunha tarxeta vermella por cada tres partidos.

Aínda que son só estatísticas, os rexistros do árbitro asturiano co Pontevedra son positivos, posto que os granates non saben o que é perder cando García Riesgo está no campo.