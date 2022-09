Álex Masogo: "Podo actuar de central se a situación o require"

Álex Masogo, despois dun adestramento co Pontevedra en Pasarón © PontevedraViva

A piques de cumprir unha semana como novo xogador do Pontevedra, Álex Masogo está xa plenamente integrado na rutina de traballo do primeiro equipo e este domingo, se o adestrador estímao conveniente, poderá entrar na súa primeira convocatoria para o partido contra o Talavera en Pasarón.

"Os xogadores acolléronme moi ben e estou moi contento de poder estar aquí despois de todo o verán que pasamos. Tamén puiden falar co míster e con Toni Otero, pídenme actuar de pivote defensivo ou central se a situación o require. E para iso estou", afirma con boa predisposición o novo futbolista de 21 anos.

Aínda que a súa chegada se formalizou no último día de mercado, as conversacións para a súa incorporación comezaran semanas antes. "Eu quería vir aquí", asegura o granate. Con todo, o acordo para a súa cesión realizouse a través do Leganés. "O Leganés víñame querendo todo o verán e confiou en min, pero logo púidose dar a cesión a Pontevedra para seguir desenvolvéndome, así que todo perfecto", puntualiza o xogador.

A súa aterraxe en Pasarón resultou ser unha solución "perfecta" a un verán "moi difícil". Masogo era xogador do Internacional de Madrid, co que disputara 10 encontros en Primeira Federación o pasado curso, pero "nas últimas semanas os xogadores xa presentiamos que o club non ía saír e empezamos a movernos", explica como decidiu buscarse un novo equipo. "Non sabemos moi ben o que pasou, pero grazas a deus estou aquí", dixo sobre o culbebrón que desembocou na exclusión do equipo madrileño e a inscrición en Primeira Federación do Talavera, equipo contra o que xa podería debutar.

É consciente o futbolista de orixe guineana da competencia que ten este ano para dispoñer de minutos tanto no centro do campo como na defensa, por iso márcase uns obxectivos humildes. "Quero aprender todo o que sexa posible e saír deste ano o mellor posible", proponse.

Con todo, as súas calidades futbolísticas, que non abundan no vestiario granate, poden brindarlle moitos minutos se convence a Antonio Fernández. "Non me gusta definirme, prefiro que o fagan outros e que me vexan xogar", matiza antes de presentarse como "un pivote defensivo, un seis. Pero gústame crear xogo e estar en contacto co balón". Pero é no apartado defensivo no que máis destaca. "Son traballador e gústame ir ao corte", engade un diamante en bruto que espera ser puído este ano Pontevedra.