Antonio Fernández, tras a derrota en Matapiñonera: "Nos encontramos cómo es la Primera RFEF"

Antonio Fenández, no partido de liga entre o Sanse e o Pontevedra en Matapiñonera © Mosrey Fotografía Partido de liga entre o Sanse e o Pontevedra en Matapiñonera © Mosrey Fotografía Partido de liga entre o Sanse e o Pontevedra en Matapiñonera © Mosrey Fotografía

A derrota deste sábado contra o Sanse en Matapiñonera demostrou ao Pontevedra CF que a Primeira RFEF non é o que parece e nela "prima la efectividad por encima del juego".

O técnico do conxunto granate, Antonio Fernández, analizou o 2-0 na rolda de prensa de despois do enfrontamento, satisfeito co xogo do equipo, que "intentó de principio a fin marcar un gol que nos metiera en el partido", pero descontento coa falta de acerto dos seus xogadores.

"Quisimos llevar el peso del partido y lo llevamos en gran parte, pero se ha decidido en las áreas con la efectividad del Sanse, que ha sido superior a nosotros con menos ocasiones. Llegaron menos y materializaron más", explicou Fernández.

"Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final", pero o segundo gol dos madrileños foi un xerro de auga fría para o Pontevedra, que se atopou con máis complicacións para marcar ante a defensa en bloque baixo do rival, que tapou todos os espazos e buscou facer dano ao contragolpe.

Este sábado "nos encontramos cómo es la Primera RFEF", o primeiro tanto do Sanse chega "cuando mejor estábamos y más estábamos empujando", pero cando o equipo cría que podía chegar o primeiro, "un desajuste nos lastra, ellos se ponen por delante en un minuto clave y nos dejan poco margen de reacción", declarou Antonio.

Independentemente diso, aínda quedaba a segunda parte para remar, e para o adestrador "el equipo salió muy bien, con una versión muy clara". É verdade que "el portero rival hace una gran parada y estaríamos hablando de otro escenario. Es la efectividad, hemos tenido muchas llegadas por ambas bandas y al final no hemos conseguido materializar las que tuvimos".

Pero para el, a maior parte do encontro estivo controlado, sobre todo á hora de frear as transicións do Sanse, que "es un equipo que transiciona bien. Ahí no nos hicieron apenas daño salvo un error puntual en un desajuste" co que, desafortunadamente, chegou o 1-0.

Son tres puntos que nos viaxan a Pasarón pero os granates deben estar contentos e é que, para Antonio Fernández, todos os seus xogadores "están muy enchufados" e cre que "el trabajo del equipo ha sido bueno en líneas generales. Ahora hay que analizar los fallos para intentar no cometerlos".