Douscentos ciclistas participan na cronoescalada ao Alto da Pastoriza

Tras dous anos de parénteses pola pandemia, o Desafío Delio Fernández regresou este domingo ao asfalto. A marcha cicloturista volveu superar os 200 participantes e o máis atractivo da xornada foi o seu novo final: unha cronoescalada ao Alto da Pastoriza, coñecido como o Mortirolo do Morrazo, que serviu para que cada ciclista exhibira o seu estado de forma nunha explosiva subida cronometrada.

Entre os corredores que nesta ocasión acompañaron ao de Moaña estiveron outros dous ciclistas profesionais: Ángel Madrazo, o carismático líder do Burgos-BH e convidado estrela desta edición, e Alejandro Marque, compañeiro de Delio no Atum Xeral-Tavira-Maria Nova Hotel e quen ao final desta campaña retirarase tras unha traxectoria chea de éxitos no ciclismo portugués.

A marcha arrincou como sempre desde Moaña e a organización controlou a velocidade para que os participantes pedaleasen agrupados no rodeo á península do Morrazo, atravesando os concellos de Cangas, Bueu e Marín, antes de circular por Pontevedra e parar en Vilaboa para realizar o primeiro avituallamiento da xornada. Unha vez que o pelotón se volveu a poñer en marcha, chegou a quenda das dúas dificultades montañosas. Primeiro, para ir poñendo as pernas a punto, desde a parroquia moañesa de Meira encarouse o porto de Cruz de Maceira e, despois dun rápido descenso, chegou o esperado reto do Mortirolo do Morrazo.

Por primeira vez o Desafío Delio Fernández by Zikloland ascendeu o Alto da Pastoriza. Esta subida de case 4 quilómetros, cun desnivel medio do 8,2% e ramplas que alcanzan o 13%, xerara expectación e non defraudou. “Houbo xente da zona que quedou sorprendida porque non a coñecía e outros se achegaron durante a última semana a recoñecela. Para algúns o reto era chegar á cima e para outros, os máis preparados, buscar a mellor marca posible”, sinala Delio.

Un dos que se achegou na previa a descubrir as súas ramplas foi Angel Madrazo, que aproveitou para establecer na véspera un novo récord na aplicación Strava. Pola súa banda, Delio preferiu forzar algo a máquina na propia marcha: “Tentei subir rápido porque aos cicloturistas gústalles vivir de preto esa sensación de como ascende un corredor dos que ven na tele”.

Os profesionais quedaron fóra de concurso na clasificación da cronoescalada ao alto marinense. O mellor tempo entre os participantes masculinos estableceuno Anxo Maneiro, ciclista do Vigo-Rías Baixas, que detivo o reloxo en 11:57, e na categoría feminina Bryony Izzard, do Ciclismo Oiense, cunha marca de 15:43.