Antonio Fernández: "Creo que fixemos méritos para gañar"

Partido de liga entre el Pontevedra e o Alcorcón en Pasarón © Cristina Saiz

O arranque ligueiro do Pontevedra CF deixou un bo sabor de boca en Pasarón en canto a nivel de xogo demostrado aínda que non tanto en relación ao resultado.

O empate ante o Alcorcón foi analizado na rolda de prensa de despois do partido polo adestrador granate, Antonio Fernández, que confesou estar "contento" aínda que é "un punto que sabe a pouco".

"O equipo fixo as cousas ben e plantou cara a todo un Alcorcón. No campo vimos o que queremos" aínda que é consciente de que aínda "queda moito por mellorar".

"Orgulloso" polo traballo realizado por todos os seus xogadores, Fernández destacou o bo nivel realizado o once titular e polos cambios, que "achegaron moitísimo" e "non baixaron o nivel do equipo".

De feito, o técnico non ten favoritos e elixiu "aos que mellor estaban" que curiosamente coincidiu con que "moitos eran do ano pasado. Non hai titulares nin suplentes, teño que tentar que os xogadores sentan importantes".

E é que a liga non fixo máis que empezar e sabe que "hai que seguir traballando moi duro". Sabe que quere "un equipo ordenado, que saiba ao que xoga e hoxe o Pontevedra sóuboo. As sensacións foron moi boas e podemos estar contentos, leste é o Pontevedra que quero ver eu, que xoga en campo contrario pero que vai sufrir en transicións. Poucas nos fixeron dano hoxe e diso tamén hai que sacar cousas positivas".

Contentos e con positivismo tamén se mostraron Álex González, Ángel Bastos e Brais Abelenda despois do duelo, no que concordan en que hai que sacar unha "valoración positiva" aínda que ao equipo custoulle definir: "demostramos o equipo que somos e hai que estar contentos".