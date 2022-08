Pintos recupera este sábado a súa carreira popular

Despois do parón obrigado pola pandemia do coronavirus, Marcón recupera este sábado a súa carreira máis tradicional: a Carreira Popular de Pintos.

Organizada por Asociación Cultural O Máis Alto de Marcón, a festa do deporte volve cunha 35 edición que se espera que sexa en grao sumo especial e divertida para todos os participantes.

De feito, este ano a carreira contará coa presenza variada de deportistas de atletismo, tríatlon e mesmo de veciños. Destacan entre os participantes varios membros da Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

As inscricións para esta 35 edición comezarán ás 16:00 horas e estenderanse ata as 17:30, hora na que comezarán as probas, que estarán divididas en categorías de idade e sexo, comezando polos máis pequenos.

As diferentes probas servirán para quentar motores antes do final da xornada, onde haberá os tradicionais sorteos. A cita estará amenizada pola charanga Son das Tabernas e por unha degustación popular de chourizos.

Os corredores, ademais, terán un pequeno agasallo coa súa correspondente botella de auga, empanada gratis durante a tarde e a posibilidade de adquirir bebidas.