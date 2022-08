O Pontevedra agarda a un Alcorcón "aspirante a campeón" con todos os seus reforzos dispoñibles

Vitoria do Pontevedra no seu primeiro duelo de pretemporada fronte ao Lugo © Mónica Patxot

O Pontevedra xa quenta motores para o seu debut en Primeira Federación. Antonio Fernández, que deu este venres a súa primeira rolda de prensa previa a un partido de liga como adestrador do club de Pasarón, xa ten claro o once titular do domingo e está convencido de que con "humildade e traballo" o seu equipo pode gañar a un dos rivais "dos máis complicados da categoría".

Asegura o técnico, aínda que o director deportivo Toni Otero négase a dar explicacións, que a última fichaxe, Jon Bakero, estará dispoñible para o técnico leste mesmo domingo. Con todo, para inscribilo o club debe dar a baixa a un dos actuais xogadores sénior do plantel ou inscribir a un porteiro sub 23. Tamén estará ao dispor de Fernández Rivadulla, o central recentemente chegado Luís Martínez, e o resto do plantel coa excepción dos lesionados Diego Seoane e Pablo Cacharrón.

Tampouco confirman desde o club se o plantel está pechado, se haberá novas incorporacións ou algunha baixa. "Hai que preguntarllo á dirección deportiva. Eu teño que sacar rendemento aos xogadores que teño, estou moi contento co que teño e a partir de aí xa se irá vendo", limitouse a dicir o adestrador, mentres desde os despachos traballan en silencio na chegada de, polo menos, un central e un gardameta sub 23.

"Imos chegar en moi bo momento, fixemos moi bo traballo durante este tempo e imos referendalo", dixo o adestrador sobre o momento de forma no que chega o Pontevedra a este inicio de liga.

Antonio Fernández debutará este domingo na que foi a súa casa, pero non sente "nin nervios nin emoción, ilusión máxima", confesa. No futbolístico, móstrase preocupado pola "incerteza" das primeiras xornadas de competición. "Sabemos que nos inicios de tempada os equipos non aguantan un ritmo moi alto durante gran parte do encontro. Tentaremos que cando nos cheguen esas dificultades esteamos ben armados e traballados a nivel táctico para suplir esas carencias e facerlles dano ao rival cando eles téñanas", explicou.

No que non ten dúbidas é no once titular do domingo. "Téñoo claro", afirmou, ao mesmo tempo que puntualizaba que "teño moitas variantes e iso é bo para min, aínda que ás veces tamén pode ser malo".

Sobre o Alcorcón, recoñece Fernández que é un dos rivais "máis complicados da categoría, pero empezamos en casa diante da nosa xente e é un valor temos que facer valer para dobregar a un equipo que aspira a ser campión de grupo". A calidade dos xogadores do cadro madrileño preocupa tamén no vestiario granate. "É un equipo que ten moitas cousas boas, individualidades e un bo equipo. Fixeron moi boas incorporacións nas dúas últimas semanas, pero os xogadores teñen que adaptarse, aínda que os bos futbolistas adáptanse rápido", sinalou o preparador pontevedrés.

Para superalos será fundamental o papel da afección. "Gustaríame que houbera unha gran entrada o domingo. Fíxose un gran esforzo por facer un equipo ilusionante este ano. Oxalá que veñan e nos llevenen polo aire", anhela Antonio Fernández, que promete ofrecerlle á afección o que lle gusta: "un fútbol do seu agrado e que nos dea para gañar moitos partidos. O meu equipo vai deixar a alma do minuto 1 ao 90".

INCOMPARECENCIA DUX INTERNACIONAL DE MADRID

Tamén se referiu Antonio Fernández á anunciada incomparecencia do Dux Internacional de Madrid, que non se presentará ao partido previsto para este domingo en Riazor contra o Deportivo alegando que non pode reunir os requisitos que esixe a RFEF para participar nesta categoría. Sen querer entrar no fondo da cuestión, o preparador declarou que se trata de "asuntos federativos que nos afectan porque non poderiamos disputar ese partido e quedaría o gruipo con 19 equipos. Pero son cousas que nos collen lonxe, os seus motivos terán", resolveu.