Ilusión disparada nun Waterpolo Pontevedra que xa prepara o seu debut en liga nacional

Equipo feminino do Club Waterpolo Pontevedra © Cristina Saiz Equipo feminino do Club Waterpolo Pontevedra © Cristina Saiz

O Club Waterpolo Pontevedra dá os primeiros pasos dunha tempada tan ilusionante como histórica. O equipo feminino iniciou este luns o traballo de pretemporada para preparar a súa primeira campaña en liga nacional, é a primeira vez que un equipo galego alcanza este nivel e tanto no vestiario como na directiva desbordan emoción.

"O 90 % é ilusión, pero hai un 10% de medo de ver a quen nos enfronto, a ver que pasa e tamén medo a decepcionarme ao meu mesma ou á xente que espera que deamos algo que igual non podemos dar", confesou Irene Teijeiro, a capitá do equipo, a mestura de sensacións que levan experimentando desde que se confirmou o ascenso.

Máis confiado móstrase o adestrador. Despois de tres sesións preparatorias, Kike García está convencido de que "a cousa vai ir bastante ben". A pesar de que a pretemporada non fixo máis que empezar, o técnico ten a sensación de que a preparación para a nova categoría "vai mellor do esperado porque a actitude moi boa e teñen un nivel moi bo para empezar", destaca con optimismo o preparador.

Nestes primeiros días de adestramentos, as rutinas centraranse en mellorar a condición física das xogadoras tanto dentro como fose da auga. E para romper a monotonía, incorporarán exercicios moi novidosos. "Empezaron no tapiz de loita, imos complementar o traballo de preparación físico fóra da auga facendo exercicios de loita, para temas de agarre", detallou García, que non empezará co traballo técnico e táctico ata as próximas semanas.

Para subir o nivel do equipo, o club pescou talento novo no continente americano. Dúas delas, procedentes de México, xa están incoporadas ao equipo, pero as demais irán chegando nos próximos días. Aínda así, a adaptación está a ser inmellorable.

"A compenetración vai moi ben, as mozas que chegaron de fóra foron acollidas moi ben. Xa foron xuntas a dar un paseo, á praia...", agradece o adestrador. No mesmo sentido pronúnciase a capitá: "Coas mozas novas moi ben, temos moi bo rollo no equipo, iso fai que se vén xente nova sente bastante integrada".

E no plano competitivo, estas incorporacións servirán para dar un salto de calidade. "Están a un nivel similar ou un punto por encima. Agora hai que puír uns aspectos técnicos, pero teñen unha base coa que se pode traballar moi ben", puntualiza García, que espera poder traballar coas 26 xogadoras que conformarán o primeiro equipo e o filial de liga galega a partir de setembro, debido a que algunhas se atopan aínda de vacacións.

Confirmado está que non haberá máis fichaxes. "Xa pechamos o plantel", asegura.

O nivel competitivo das recentemente ascendidas será unha incógnita ata que comece a liga, pero é seguro que o Waterpolo Pontevedra presentará batalla.

"Imos con respecto e humildade, pero sen medo e con descaro para xogar. O obxectivo é manterse, asentarnos e competir cada partido de ti a ti, demostrando en cada xornada que somos competitivas e sen descartar nada", sostén o técnico que sustuye esta tempada á fronte do equipo feminino a Javi de Sáa.

Os encontros de preparación comezarán no mes de setembro con varios torneos amigables. Teñen pechado un en Madrid e outro en Portugal, ao mesmo tempo que traballan para concertar outros dous en Ourense e noutra cidade española aínda por determinar. "Será sempre contra equipos de nivel similar ou superior", puntualiza Kike García.

Aínda que a tempada non comezou, o traballo feito polo club pontevedrés xa pode cualificarse de éxito porque o papel desempeñado polas xogadoras situou no foco mediático non só o deporte feminino, senón tamén ao waterpolo. Unha disciplina da que xa se oe falar polas rúas e prazas de Pontevedra. "O outro día atopeime a un profesor de hai 6 anos e díxome: 'ascendistéis, ides xogar en Nacional'. Foi en plan: "Deus! que a xente o sabe" e mola un mogollón", relata aínda sen acabar de crerllo Teijeiro.

"O waterpolo é un deporte superminoritario ao que ninguén lle dá importancia, pero co ascenso, déuselle mogollón de importancia", afirma con satisfacción a xogadora que capitaneará por primeira vez ao Waterpolo Pontevedra a nivel estatal.