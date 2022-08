O Pontevedra fai oficial a fichaxe de Jon Bakero por dúas tempadas

O Pontevedra acaba de facer oficial a última hora desta tarde de martes a incorporación de Jon Bakero, que asina un contrato por dúas tempadas coa entidade de Pasarón.

O xogador de 25 anos chega libre despois de rescindir o seu contrato co Slavia Sofía, co que xogaba na máxima categoría do fútbol búlgaro desempeñando un notable rendemento, polo que era un dos xogadores favoritos dos fans deste club.

Bakero, que anteriormente xogou en Estados Unidos e Canada nas filas de equipos da MLS como o Chicago Fire, chega a Pontevedra para ampliar a competencia na liña ofensiva do equipo de Antonio Fernández.

O atacante desenvólvese principalmente polo centro do campo, nas posicións de ariete ou mediapunta.

Con todo, o conxunto presidido por Lupe Murillo ten actualmente ocupadas todas as fichas sénior que permiten as regras de competición, polo que para poder inscribir ao dianteiro nado en Sitges deberán dar a baixa a un dos actuais xogadores do primeiro equipo ou inscribir a un porteiro sub 23 para desbloquear unha ficha sénior adicional.

A modo de anécdota, Jon Bakero figuraba na lista errónea comunicada polo club á prensa coa relación de xogadores citados para iniciar os adestramentos co primeiro equipo granate no mes de xullo. Finalmente, a súa fichaxe fíxose realidade.