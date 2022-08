Aberta a inscrición para participar nas escolas do Atletismo Rías Baixas

O Club Atletismo Rías Baixas xa abriu o prazo para inscribirse nas súas escolas deportivas.

Comezarán o luns 5 de setembro no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e poderán acudir nenos e nenas de iniciación de entre 7 e 14 anos.

Os adestramentos estarán divididos en dous grupos. Os participantes de entre 7 e 10 anos adestrarán de 17:30 a 18:30 horas e de 18:30 a 19:30 estarán os de 10 en diante.

As clases impartiranse no CGTD baixo a supervisión de Jesús Cortegoso e os monitores do club.

Para realizar a inscrición, o Rías Baixas facilita os números de teléfono 646 325 994 e 666 500 824 e o correo electrónico atleriasbaixas@gmail.com.