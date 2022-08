Unha pretempada con certezas, pero tamén con dúbidas

Acabaron as probas para o novo proxecto deportivo do Pontevedra Club de Fútbol na Primeira RFEF con Antonio Fernández ao mando.

O club granate pechou este mércores na Estrada os seus encontros de preparación cunha goleada (0-3), e xa mira cara á primeira xornada de liga que lle medirá o 28 de agosto co Alcorcón en Pasarón.

Con case cinco semanas de traballo xa ás súas costas, o verán do Pontevedra estivo marcado por resultados esperanzadores como o triunfo fronte ao Lugo no Luís Otero ou contra o Celta B en Baltar, ademais da goleada en Vilalonga, e outros que deixaron algo fríos á afección como a derrota ante o Coruxo ou os empates contra o Ourense CF e o Juvenil Ponteareas. Pero máis aló diso a pretempada deixa algunhas certezas e tamén dúbidas.

No primeiro deses apartados está un once inicial, o do ascenso, consolidado e que se mantén con respecto á pasada tempada. Este feito facilita a conxunción do equipo, máis aló de que a ausencia de Seoane por lesión abre a porta á aliñación de polo menos un das fichaxes, Ángel Bastos. Así se demostrou de feito no Trofeo Luís Otero, no que sen apenas rodaxe os granates impuxéronse a un conxunto de Segunda División como o Lugo. Cun sistema tamén definido, Antonio busca agora achegarlle o seu propio selo ao equipo.

Con todo as dúbidas son tamén importantes, e é que máis aló dese bloque que conseguiu o ascenso o Pontevedra segue curto de efectivos. Só chegaron tres fichaxes, o do citado Bastos, Mario Ortiz e Borja Domínguez, insuficientes para afrontar o curso con garantías. No debe faise necesario aínda reforzar algún posto específico como o do centro da defensa, con só dous homes confirmados como son Soto e Churre.

Precisamente nesa posición outra das incógnitas é o futuro de Derik Osede, que leva semanas exercitándose a proba e sobre o que hai que tomar unha decisión. De quedar, ocuparía unha das dúas fichas sénior aínda dispoñibles, que poderían ser tres no caso de dar de alta a Manu Vizoso como terceiro gardameta. Ademais búscase incorporar a un defensor en idade sub-23.

No que respecta a eses futbolistas que ocupan praza de sub-23, só Miguel Román e Martín Diz ocupan actualmente estas prazas, con catro vacantes, e iso contando co interese mostrado por varios equipos de superior categoría en contratar a Román, un interese que de momento desde a casa granate non se quixo atender. Haberá que ver por tanto se algún dos canteiráns como Valentín ou Sergio Abal, que participaron con asiduidade durante a pretempada, derruban a barreira do primeiro equipo e fanse cunha das fichas dispoñibles.

Ata o 31 de agosto hai tempo aínda para que se produzan novidades, data na que se pechará definitivamente o mercado de fichaxes.

A esta situación únese ademais no capítulo de dúbidas o estado da enfermería, con homes importantes como Álex González e Samu Araújo adestrando desde principios de agosto a menor ritmo e Seoane afrontando a recta final da súa recuperación. A presenza dos tres na primeira xornada xornada de liga está no aire.