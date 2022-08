Unha dúbida 'lateral' para Antonio Fernández

Ángel Bastos, nun adestramento do Pontevedra en Pasarón © Mónica Patxot

Cada vez falta menos para que se baixe oficialmente o pano da Primeira RFEF para o Pontevedra Club de Fútbol, co duelo que lle enfrontará o día 28 de agosto en Pasarón ao Alcorcón.

A apenas 12 días do debut e nun plantel ao que lle faltan efectivos aínda por chegar, un posto centra as maiores dúbidas pensando no primeiro once inicial da tempada, debido aos problemas físicos que arrastraron as últimas semanas algúns futbolistas.

Trátase dos laterais, a priori un dos mellor cubertos actualmente do equipo con catro futbolistas que se amoldan perfectamente a esta demarcación, dous por posto, ao contar Antonio Fernández con Ángel Bastos e Seoane para o téorico perfil destro e para Samu Araújo co complemento de Álex González, que pode atrasar a súa posición, no flanco zurdo.

Con todo desde o duelo de preparación en Ourense o 3 de aosto os dous especialistas zurdos, Samu e Álex, non volveron a sumar minutos, explicando o técnico tras o último duelo en Ponteareas que o capitán arrastra "un problema no muslo" e Araújo recupérase de "un problema nun adestramento", molestias no seu caso centradas no xemelgo. A iso súmase que Diego Seoane segue inédito esta pretempada na fase final de recuperación da súa lesión de pube, co obxectivo de estar ao dispor do adestrador de fronte ao comezo de liga.

Coa dúbida de se Seoane chegará a tempo, se o fai será aínda cun déficit de preparación, o único lateral que se atopa en perfectas condicións é o fichado Ángel Bastos.

En todo caso a polivalencia de Bastos, ao poder actuar en ambos os dous costados, permitiu ir probando nos últimos duelos diferentes solucións. Así, o canteirán Sergio Abal foi sumando minutos no lateral esquerdo, mentres que no destro chegou a actuar Oier Calvillo, como sucedeu por exemplo en Coruxo.

No que respecta ao resto do plantel, a boa noticia nos últimos días foi a reincorporación ao grupo de Brais Abelenda, que xa puido de gozar de minutos fronte ao Juvenil de Ponteares.

O Pontevedra afrontará este mércores 17 de agosto, contra o Estradense a domicilio, o seu último encontro de preparación, centrándose a partir dese momento en chegar nas mellores condicións posibles á primeira xornada de liga.