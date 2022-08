O Ciudad de Pontevedra gaña a XXVIII Baixada do Umia

O EP Ciudad de Pontevedra proclamouse campión da 28 edición da Baixada do Umia, proba que se disputou en modalidade e K1, C1, K2 e C2 na que os participantes tiveron que superar os 10 quilómetros de percorrido proposto pola organización para este ano.

A vitoria na clasificación por equipos foi para o conxunto pontevedrés con 1594 puntos, por diante do portugués Náutico Prado (1423 puntos) e do Piragüismo Cidade de Lugo (1324 puntos).

Pola súa banda, a nivel individual destacou a vitoria en K1 sénior de Antonio Palmas do Piragüismo Vilaboa, que foi o primeiro en cruzar a liña de meta de Cabanelas. En segundo lugar chegou Alberto Pigueiras do Piragüismo Viveiro e terceiro Hugo Barros do Náutico de Prado.

Amaia Ousaba do Piragüismo Pamplona fíxose coa medalla de ouro en muller sénior, María Gomes do Náutico Prado foi prata e Marta Mourelos do Breogán foi bronce.

Na modalidade de canoa a vitoria foi para Jaime Duro do E.P. Ciudad de Pontevedra, mentres que a segunda praza do podio foi para Francisco Rocha do Ría de Betanzos e o terceiro foi para Marco Oliveira do Náutico Prado.

En categoría feminina, o ouro levoullo Antía Otero do E.P. Ciudad de Pontevedra, por diante de Daniela Braga do Náutico Prado e da súa compañeira de equipo María de la Peña.

Finalmente, a embarcación do Fluvial Vilacondense de Henrique Oliveira xunto co seu compañeiro Rodrigo Ferreira foron os primeiros en cruzar a liña de meta en kaiak sénior por diante da parella do Naútico Firrete composta por Santiago Cruz e Antonio Rey. En terceira posición cruzou métea a dupla do Piragüismo Verducido formada por Alejandro Prego e Joaquín Iglesias.

Na categoría sénior feminina as irmás Lucía e Raquel Da Costa do Piragüismo Rías Baixas lograron a medalla de ouro, a medalla de prata colgáronlla Araceli Menduíña xunto a Cintia Sotelo do Ría de Aldán, e a de bronce foi para a piragua do As Torres Romería Vikinga formada por Ángela Baulde e Marta Guimarey.