Os pontevedreses Diego Piñeiro e Joaquín Iglesias, bronce no europeo de Dinamarca

Joaquín Iglesias, no Europeo de Maratón de Dinamarca © FEGAPI

O piragüismo pontevedrés segue conseguindo medallas no Campionato de Europa que se está disputando en Silkeborg, Dinamarca.

Á medalla de bronce do grovense Tono Campos hai que sumarlle outros dous metais da mesma cor logrados este venres polos canoístas Diego Piñeiro (EP Ciudad de Pontevedra) e Joaquín Iglesias (Piragüismo Verducido).

Piñeiro foi o primeiro en lanzarse á auga na carreira C1 sub-23, investindo un tempo de 01:55:59.12 para acabar as seis voltas e cinco porteos que constaba a proba.

O padeeiro pontevedrés, debutante nunha cita internacional, terminou nunha meritoria terceira posición por detrás do polaco Adrian Klos de Polonia e do húngaro Mate Zsidai.

Joaquín Iglesias, pola súa banda, conseguiu a segunda medalla do día na regata de K1 sub-23. Loitou por levar o ouro pero tívose que conformar cun bronce.

Trátase do segundo metal nun campionato europeo para o padeeiro do Verducido, que cruzou a liña de meta a tan só nove segundos do gañador, o danés Nikolai Thomsen, e a cinco segundos da prata, que foi para o inglés Charles Smith.