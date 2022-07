Petra Kurikova imponese na Copa do Mundo de Pontevedra, con gran debut da local Natalia Castro

A emoción da Copa do Mundo de Tríatlon aterrou este domingo 24 de xullo na Boa Vila, e fíxoo desde ben cedo con próbaa elite feminina.

Ata 59 deportistas estaban inscritas para a competición, entre elas a local Natalia Castro, que se estreaba nunha competición de semellante nivel internacional. A triatleta sub-23 de Bueu, formada no Tríatlon Motobike Galaico e actualmente nas filas do Náutico de Narón, tiña a oportunidade de medirse a algunhas das mellores especialistas internacionais apoiada polos seus, e non defraudou, aínda que a súa loita estaba lonxe da cabeza de carreira.

Baixo a influencia da néboa coa que amenceu a ría, a británica Sophie Alden foi a primeira en completar os 1.500 metros de natación no Lérez, seguida da alemá Lisa Meibner.

Ambas as dúas, xunto ás británicas Kate Waugh, a belga Jolien Vermeylen e a francesa Mathilde Gautier, formaban un grupo dianteiro no sector ciclista de 40 quilómetros, cun circuíto que se sometía a exame para a Gran Final das Series Mundiais de 2023 que acollerá a Boa Vila. Por detrás nun segundo grupo circulaban algunhas das favoritas e tamén tres epañolas como Anna Godoy, Sara Guerrero e Ceciclia Santamaría, mentres que na terceira unidade ía Natalia Castro, chegando a fusionarse os pelotóns perseguidores antes da segunda transición.

A decepción era para a olímpica Miriam Casillas, do Tríatlon Ferrol, que abandonaba tras sufrir unha caída.

O quinteto de cabeza chegaría con vantaxe ao comezo dos 10 quilómetros de carreira a pé polo espectacular circuíto que atravesaba o centro histórico da cidade, con case un minuto de vantaxe.

Só necesito a metade da carreira a alemá Lisa Tertsch para chegar á cabeza, remontando tamén por detrás a checa Petra Kurikova, facendo pensar nun emocionante final entre ambas. Así foi, chegando primeira á meta no Centro Galego de Tecnificación Kurikova cun tempo de 1 hora, 57 minutos e 43 segundos, con 13 segundos de marxe sobre Tertsch, que levaría a prata. O bronce sería finalmente para a francesa Sandra Dodet, a 26 segundos.

Petra Kurikova CZE timed her surge to perfection and charged for gold in #PontevedraWC to claim first World Cup win! Germany's Lisa Tertsch GER held onto silver and Sandra Dodet FRA earned bronze.



Kate Waugh GBR delivered an exceptional performance over the line in fifth place. pic.twitter.com/u0B5iGm6oz