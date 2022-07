Javi Vázquez xogará un ano máis co Cisne

O proxecto do Cisne para Liga Asobal segue collendo forma. O último en sumarse á lista de renovacións foi o extremo esquerdo e capitán Javi Vázquez, que tampouco quere perderse a que será unha tempada inesquecible para o conxunto branco.

"Estou moi contento de poder de poder emprender esta nova etapa co Cisne na que seguro que todos gozaremos. Vémonos pronto no Municipal", sinalou o xogador a través das redes sociais do club.

O persoal do cadro pontevedrés xa ten confirmadas 13 pezas. O recentemente renovado Javi Vázquez, Carlos Álvarez, Rubén Sequeiros, Bruno Vázquez, Carlos Ocaña, Iván Calvo, Román Arboleya, Alejandro Conde, André de Moura e Mateo Arias, aos fichados Kilian Ramírez e Gualther Furtado e á continuidade de Roney Franzini, cedido no tramo final de liga.