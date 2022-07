Iria Varela cambia a portería do Poio Pescamar pola do Marín Futsal

O Marín Futsal blinda a súa portería cun novo reforzo.

Trátase de Iria Varela, xove promesa que cambia o poio Pescamar polo equipo da Raña seguindo os pasos de Lucía Paz. En Marín coincidirá ademais co seu excompañera Silvia Aguete.

"A fichaxe de Iria é unha clara aposta de futuro para ter a portería ben cuberta durante varios anos", asegura a entidade do Morrazo.

A súa chegada ao Marín Futsal achega ademais o peche do plantel para o segundo proxecto na elite, ao ser xa 14 as futbolistas confirmadas ao unirse ás fichadas Ale de Paz, Lara Balseiro, Bea Mateos, Nuria Rodríguez e Lucía Paz e as renovadas Cecilia Puga, Marta Gago, Inés Mayán, Café, Silvia Aguete, Pau García, María León e Adriana García.