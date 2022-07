Noa Casalderrey retírase e Adriana Aparicio non continuará no Arxil

Adriana Aparicio no partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e Adareva © Cristina Saiz

Tras a baixa da bahameña Ruth Adams, o CB Arxil notificou que Noa Casalderrey retírase aos 26 anos e Adriana Aparicio abandona o equipo ao acabar o seu periplo universitario para regresar á súa cidade natal, Salamanca.

Casalderrey, iniciouse no baloncesto en Minibasket no verán de 2003 a través da inscrición na Escola Municipal, e pasou por todas as categorías de base do club ata a categoría sénior. Formou parte de todos os persoais ata xogar en Liga Feminina 2, estando a friorenta de 19 tempadas no equipo.

"Nunca imaxinei que este momento chegaría tan pronto", explicou a xogadora, que admite que "era o momento de facelo". Emocionada recoñeceu que "non foi unha decisión fácil, pero era algo que roldaba na miña cabeza desde hai moitos meses. Despois de 19 anos xogando ao baloncesto, chegou o momento de deixalo".

Pola súa banda, Adriana Aparicio comezou a súa carreira en Salamanca e chegou o Arxil con 18 anos. En Pontevedra cursou a carreira de Ciencias do Deporte e, tras tres anos como xogadora verde, chegou o momento de dicir adeus.

A salmantina lembrou os mellores momentos co Arxil entre os que se atopa a liga gañada co Mafari en 2019 e "por suposto a Fase de Ascenso de Liga 2 este ano, foi un soño cumprido e que aínda non creo que vivise".