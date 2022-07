O Cisne renova a outro dos seus novos talentos, o lateral Rubén Sequeiros

O Club Cisne Balonmán avanza con paso firme na planificación da próxima tempada, principalmente no que respecta a a continuidade do seu talento novo.

Un deses casos é o lateral esquerdo Rubén Sequeiros, que confirmou a súa continuidade por un ano máis co club pontevedrés.

Aos seus 18 anos Sequeiros afronta o novo curso coa esperanza de acumular minutos de experiencia na Liga Asobal, e agradecido "á directiva por confiar en min para este proxecto e sobre todo aos meus compañeiros por estar a me apoiar en todo momento. Espero vervos a todos no Municipal", sinalou.

RENOVACIÓN | Y seguimos con buenas noticias en lo referente a las renovaciones, el lateral izquierdo Rubén Sequeiros de 18 años, también continúa en el Club ¡Muy contentos de que sigas con nosotros! #SomosCisne #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/UvjHV9Stma — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) July 5, 2022

O lateral é a undécima peza confirmada para o novo proxecto cisneísta, da man do adestrador Javier Márquez, ao sumarse ás renovacións de Bruno Vázquez, Carlos Ocaña, Iván Calvo, Román Arboleya, Alejandro Conde, André de Moura e Mateo Arias, as fichaxes de Kilian Ramírez e Gualther Furtado e á continuidade de Roney Franzini, cedido no tramo final de liga. Ademais o porteiro Abián Rodríguez contará con ficha do filial.

Pola súa banda o porteiro internacional xuvenil Pablo González, tamén renovado, xogará a préstamo un ano no Balonmán Reconquista de Vigo.