Carlos Ocaña amplía a nómina de renovados no Cisne

O Cisne inicia a semana cunha nova renovación. O lateral esquerdo Carlos Ocaña amplía o seu contrato por unha tempada máis e terá a oportunidade de debutar na máxima categoría do balonmán nacional con só 18 anos.

O anuncio realizouse a través dun vídeo difundido polas redes sociais do club pontevedrés no que o xogador confirmaba que seguirá lucindo o branco na súa camiseta "unha tempada máis".

"Quero agradecer ao presidente Santi Picallo e a toda a directiva pola confianza e á afección e compeñeros polo recibimento que tiven o ano pasado", engadiu no vídeo antes de despedirse emprazando a toda a parroquia cisneísta a reecontrarse o próximo curso no Municipal.

Aínda que se fixo oficial este martes, a continuidade de Ocaña na disciplina do Cisne dábase por feita. O día que Jabato anunciou a súa continuidade no equipo como encargado das categorías inferiores, o propio Santi Picallo comunicou tamén que Ocaña seguiría un ano máis no equipo e que ía incrementar aínda máis a súa presenza no primeiro equipo, no que o ano pasado xa anotou seis goles en División de Honra Prata.