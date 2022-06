Sanxenxo vibra co balonmán praia

Sanxenxo converteuse na capital nacional do balonmán praia

Sanxenxo gozou durante esta fin de semana dunha boa dose de balonmán praia coa celebración no areal de Silgar do primeiro torneo do circuíto Arena 1.000 da tempada, para categoría absoluta, e do Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA)

© Cristina Saiz